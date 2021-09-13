Семейный фестиваль «Выбираем спорт» пройдёт в Тюмени 18—19 сентября

Семейный фестиваль «Выбираем спорт» состоится в Тюмени 18—19 сентября.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на и. о. директора Тюменского городского многопрофильного центра Галину Закожурникову.

В частности, запланированы состязания по ГТО. Взрослые и дети должны будут выполнить несколько нормативов.

Также семьи смогут принять участие в «Весёлых стартах».

На соревнованиях ожидается более 4 тыс. участников.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» рассказали, что гастрономические ярмарки «Лето в городе» в Москве посетили более полумиллиона человек за месяц.