Метеоролог рассказал о погоде в Москве

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Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве.
Метеоролог рассказал о погоде в Москве
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Об этом сообщает Общественная служба новостей.

«Сегодня действительно в столице тёплый день. Этот день станет самым тёплым за весь сентябрь. Радовало нас тепло только 1 сентября, но сегодня будет теплее. Ближайшие дни будут облачными и ветреными, с кратковременными дождями и температурой в +9…+14 °С. Во вторую половину недели погода улучшится, прекратятся осадки, будет больше солнца, но в регион вернутся заморозки. Дневная температура не изменится, она составит около +10…+12 °С», — сказал синоптик.

Он также уточнил, что третья декада месяца будет сухой и солнечной, но холодной. После 25 сентября ожидаются дожди и температура на 2 °С ниже климатической нормы.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Кургане будет краткосрочное потепление до +24 °С.

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