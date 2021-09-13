В Кургане ожидается потепление до +24 °С
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- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
По данным синоптиков, 14 сентября воздух в Кургане прогреется до +22 °С, 15 сентября — до +24 °С. Такая же максимальная температура 15 сентября ожидается в сёлах Звериноголовском, Целинном и в городе Куртамыше. В остальных районах будет прохладнее.
С 16 сентября температура воздуха в области будет снижаться. 19 сентября в Кургане, по данным синоптиков, температура составит +9 °С.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский беседе с Nation News рассказал о погоде в Москве.