В Кургане ожидается потепление до +24 °С

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Гидрометцентр России сообщает, что в Кургане и нескольких районах области температура воздуха в ближайшие дни поднимется выше +20 °С.
В Кургане ожидается потепление до +24 °С
  • © Евгений Кузьмин
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

По данным синоптиков, 14 сентября воздух в Кургане прогреется до +22 °С, 15 сентября — до +24 °С. Такая же максимальная температура 15 сентября ожидается в сёлах Звериноголовском, Целинном и в городе Куртамыше. В остальных районах будет прохладнее.

С 16 сентября температура воздуха в области будет снижаться. 19 сентября в Кургане, по данным синоптиков, температура составит +9 °С.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский беседе с Nation News рассказал о погоде в Москве.

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