Выставка стеклянных работ венецианских художников откроется 11 сентября в Эрмитаже

Выставка «Glasstress. Окно в будущее» студии Berengo из Венеции откроется 11 сентября в Главном штабе Эрмитажа.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Художники из разных стран и поколений в своём творчестве осмысляют современные социальные процессы, исторические события, личный опыт, особенности и философию нового для многих авторов материала», — заявили в Эрмитаже.

На экспозиции, открытой до 31 октября, представлены работы более 50 художников.

Ранее ОТР сообщало, что в Третьяковской галерее в Москве начала работу выставка «Живое вещество».