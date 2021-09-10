В столице запускают проект «Москва глазами экспатов»

В столице ко Дню города запускают экскурсионный проект «Москва глазами экспатов».

Об этом сообщает kp.ru.

Участники смогут увидеть изменения промышленных территорий глазами иностранцев, ставших их жителями.

«Сегодня неэффективно используемые бывшие промышленные территории в столице преобразуются в рамках городского проекта «Индустриальные кварталы». Это проект комплексного развития территорий, который позволит сформировать новый, современный облик «ржавого пояса» Москвы», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время прорабатываются проекты редевелопмента более 130 бывших промзон.

Доступны такие прогулки, как «Французский след в текстильной истории столицы: история и современность краснокирпичных кластеров», «Иностранцы и старинные фабрики Замоскворечья: сладкий остров, ткань-шотландка и загадки Лореаля», «Гамсон, Брокар или фабрики иностранцев у московских застав».

Первая экскурсия пройдёт 11 сентября.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.