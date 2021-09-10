В столице запускают проект «Москва глазами экспатов»

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В столице ко Дню города запускают экскурсионный проект «Москва глазами экспатов».
В столице запускают проект «Москва глазами экспатов»
  • © РИА Новости/Денис Гришкин

Об этом сообщает kp.ru.

Участники смогут увидеть изменения промышленных территорий глазами иностранцев, ставших их жителями.

«Сегодня неэффективно используемые бывшие промышленные территории в столице преобразуются в рамках городского проекта «Индустриальные кварталы». Это проект комплексного развития территорий, который позволит сформировать новый, современный облик «ржавого пояса» Москвы», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время прорабатываются проекты редевелопмента более 130 бывших промзон.

Доступны такие прогулки, как «Французский след в текстильной истории столицы: история и современность краснокирпичных кластеров», «Иностранцы и старинные фабрики Замоскворечья: сладкий остров, ткань-шотландка и загадки Лореаля», «Гамсон, Брокар или фабрики иностранцев у московских застав».

Первая экскурсия пройдёт 11 сентября.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.

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