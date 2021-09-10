На конкурс «Московская реставрация» подали более 60 заявок

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В столице закончили приём заявок на конкурс «Московская реставрация», заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.
На конкурс «Московская реставрация» подали более 60 заявок
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Например, в список вошли такие исторические объекты, как дом купца Быкова на 2-й Брестской улице, ГЭС-2, скульптурные композиции жилых домов на площади Гагарина. В отдельной номинации будут отмечены студенческие проекты», — сказала Сергунина.

По её словам, ещё одного победителя выберут участники проекта «Активный гражданин».

Цель конкурса — определить наиболее значимые реставрационные проекты, поощрить их авторов. За десять лет наградами отмечены почти 400 лауреатов.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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