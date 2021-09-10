Худрук МДТ Додин рассказал о творческих планах и предстоящих премьерах

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Художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Лев Додин рассказал о творческих планах и предстоящих премьерах сезона.
Худрук МДТ Додин рассказал о творческих планах и предстоящих премьерах
  • © Пресс-служба МДТ - Театра Европы

«Планы — хорошо поработать. Это главное. Пытаться заниматься чем-то, похожим на искусство», — рассказал Додин в беседе с «Российской газетой».

10 сентября театр открывает 77-й сезон премьерным спектаклем Льва Додина «Братья Карамазовы» по мотивам романа Фёдора Достоевского.

15 сентября на Камерной сцене состоится премьера спектакля «Город Эн» по мотивам романа Леонида Добычина в постановке Бориса Павловича. 

Также зрителей ждёт ещё одна премьера — «Всё кончено» по пьесе американского драматурга Эдварда Олби.

Худрук также поделился планами вновь поставить на сцене театра пьесу Чехова «Чайка».

Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.

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