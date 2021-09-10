Аналитики: число онлайн-покупок книг в России выросло на 23% за восемь месяцев

Аналитики CloudPayments и Book24.ru выяснили, что число онлайн-покупок книг в России выросло за январь — август 2021 года на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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Об этом сообщает «Газета.Ru». Средняя сумма покупки снизилась на 10%, до 1361 рубля. Лидеры продаж — любовные романы (+290% за год). На 80% выросли продажи фэнтези. Также отмечен рост покупок фантастических романов и детективов. Традиционно высоким спросом пользуются книги по психологии. Как считает сооснователь CloudPayments Дмитрий Спиридонов, с приходом COVID-19 существенно вырос спрос на онлайн-образование и, как следствие, на онлайн-покупки специализированной литературы для саморазвития. Ранее, как сообщал портал Nation News, заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Татьяна Алфёрова назвала самый популярный жанр литературы в России.