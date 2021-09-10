В Курганской области ожидаются заморозки

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ЦГМС Курганской области сообщает, что с 11 по 13 сентября в регионе ожидаются заморозки.
В Курганской области ожидаются заморозки
  • © Nikolay Kuznetsov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом пишет URA.RU.

«С 11 по 13 сентября местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 °С… 11.09.2021 ночью +1…+6 °С», — сказано в сообщении.

Также, по данным синоптиков, 10 сентября в области ожидается дождь. Скорость ветра может достигать 17 м/с, 11 и 12 сентября — до 10 м/с.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец  в беседе с газетой «Известия» рассказал, что в ближайшее время потепление в Москве будет усиливаться.

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