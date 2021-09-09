Синоптики предупредили о заморозках до -1 °С в Татарстане

Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пятницу, 10 сентября, будет облачно с прояснениями. Местами возможны дожди, ночью и утром ожидается туман. Ветер — 15 м/с. Температура воздуха составит +7...+12 °С, днём потеплеет до +12...+17 °С.

В субботу прогнозируется переменная облачность. Ночью дожди, температура до -1 °С. Днём без осадков, температура +11...+16 °С.

В воскресенье ночью также похолодает до -1 °С. Днём вернутся осадки. Воздух прогреется до +12...+17 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о снеге и заморозках в Челябинской области.