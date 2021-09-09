В Подмосковье волонтёры будут помогать в борьбе с борщевиком

В Московской области волонтёры регионального общественного движения «ГидроЭкология» будут помогать в борьбе с борщевиком.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В рамках договора ежегодно волонтёрами организации будет производиться покос более 1,7 тыс. га борщевика Сосновского на территории Подмосковья», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

По его словам, от сорняка планируется освободить земли в Можайском, Истринском и Рузском городских округах, а также вокруг Клязьменского и Пироговского водохранилищ и по берегам канала имени Москвы.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Минсельхоз Калининградской области предложил ввести штрафы за обнаруженный на земельных участках борщевик.