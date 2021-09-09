Мультимедиа Арт Музей рассказал о выставках нового сезона

Короткая ссылка
Мультимедиа Арт Музей рассказал о выставках, которые запланированы в новом сезоне. Он начинается 10 сентября.
Мультимедиа Арт Музей рассказал о выставках нового сезона
  • © Multimedia Art Museum, Moscow
  • Facebook

Об этом сообщает Life.ru.

Сезон откроется выставкой Сары Мун «Однажды где-то, но не здесь…», с которой музей сотрудничает с 1998 года. Экспозиция — своеобразный конспект творчества французского фотографа и видеохудожника.

Программа также включает выставку «Первоцвет», посвящённую развитию цвета в отечественной фотографии в 1860—1970-х годах.

Кроме того, запланированы экспозиции «День за днём» группы «МишМаш», «Чужие здесь не ходят» Сергея Шутова и «Ближе к смыслу» Никиты Алексеева.

Ещё одна выставка — персональная экспозиция арт-группы «ЕлиКука» «Сила искусства. Просроченный юбилей».

Ранее ОТР сообщало, что в Третьяковской галерее в Москве начала работу выставка «Живое вещество».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить