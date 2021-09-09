Мультимедиа Арт Музей рассказал о выставках нового сезона

Мультимедиа Арт Музей рассказал о выставках, которые запланированы в новом сезоне. Он начинается 10 сентября.

Об этом сообщает Life.ru.

Сезон откроется выставкой Сары Мун «Однажды где-то, но не здесь…», с которой музей сотрудничает с 1998 года. Экспозиция — своеобразный конспект творчества французского фотографа и видеохудожника.

Программа также включает выставку «Первоцвет», посвящённую развитию цвета в отечественной фотографии в 1860—1970-х годах.

Кроме того, запланированы экспозиции «День за днём» группы «МишМаш», «Чужие здесь не ходят» Сергея Шутова и «Ближе к смыслу» Никиты Алексеева.

Ещё одна выставка — персональная экспозиция арт-группы «ЕлиКука» «Сила искусства. Просроченный юбилей».

Ранее ОТР сообщало, что в Третьяковской галерее в Москве начала работу выставка «Живое вещество».