Ставропольский край получит 30 млн рублей на обновление библиотек

Ставропольский край получит 30 млн рублей в 2021 году на создание модельных муниципальных библиотек. Всего за три года на такие цели предусмотрели 105 млн рублей из федерального бюджета.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональное правительство.

В рамках национального проекта «Культура» в крае за два года создано девять модельных библиотек. До конца 2021-го благодаря средствам из федерального бюджета откроется ещё шесть подобных учреждений.

Также в рамках нацпроекта в этом году отремонтируют 12 домов культуры.

Ранее kp.ru сообщало, что в московских библиотеках начали принимать электронную версию читательского билета.