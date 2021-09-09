Ставропольский край получит 30 млн рублей на обновление библиотек
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Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на региональное правительство.
В рамках национального проекта «Культура» в крае за два года создано девять модельных библиотек. До конца 2021-го благодаря средствам из федерального бюджета откроется ещё шесть подобных учреждений.
Также в рамках нацпроекта в этом году отремонтируют 12 домов культуры.
Ранее kp.ru сообщало, что в московских библиотеках начали принимать электронную версию читательского билета.