Метеоролог Тишковец рассказал, когда в столице настанет пик тепла

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшее время потепление в Москве будет усиливаться.

Об этом он сообщил в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ночью в пятницу, 10 сентября, в столице ожидается температура +9...+14 °С, днём — +16...+21 °С, а к воскресенью, 12 сентября, температура воздуха составит +19…+24 °С.

«В понедельник нас ждёт самый пик тепла: днём воздух прогреется до +25 °С. Всё это время практически не будет осадков. Но это не идеальная солнечная погода — солнце будет закрыто облаками. Высокий температурный фон будет держаться в течение четырёх дней. Нельзя назвать это бабьим летом, потому что период солнечной погоды недолгий. Да и полностью сухой и безоблачной погоды ожидать не стоит», — сказал Тишковец.

К вечеру 13 сентября погода начнёт портиться, добавил метеоролог.

Ранее метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU рассказал, что в Тюменской области ожидается дождь со снегом.