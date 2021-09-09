Бизнес-аналитик сравнила удобство использования голосовых и текстовых сообщений

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва сравнила удобство использования голосовых и текстовых сообщений.

«Действительно, для многих быстрее сказать то, что они хотят донести до собеседника, чем написать с помощью клавиатуры. Но всегда ли эта экономия времени оправдана? Безусловно, в этом есть смысл в различных экстренных ситуациях, особенно когда нужно при этом идти или бежать, тогда писать действительно очень сложно», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, гораздо больше ситуаций, когда удобнее использовать стандартный текстовый набор.

Как считает эксперт, голосовые сообщения уступают по функциональности и удобству: чаты в мессенджерах хранят большое количество данных, которые могут понадобиться через некоторое время.

«Тогда на помощь приходит поиск по ключевым словам по тексту переписки. Понятно, что в случае с аудиофайлами такой поиск невозможен, и найти хоть что-то получается, только используя поиск по контексту переписки, если удалось его вспомнить», — пояснила Ильичёва.

Она добавила, что все технологии лучше всего использовать по их прямому назначению. Например, голосовые сообщения — для быстрой передачи срочной информации или информации, которую можно передать только с помощью звука.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что мессенджер WhatsApp прекратит работать на старых версиях Android и iOS.