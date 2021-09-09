В Балтийском заливе выпустили на свободу двух детёнышей нерпы

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Научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская рассказала, что в четверг, 9 сентября, в Приозёрском районе Ленинградской области выпустили на волю двух молодых нерп.
В Балтийском заливе выпустили на свободу двух детёнышей нерпы
  • globallookpress.com

Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

«Интересно, что они поступили к нам в один день, в один день от нас и уедут, но уже здоровыми», — сказала специалист.

Детёнышей нерпы нашли жители Ленобласти 14 июля. Животные вышли на берег и сильно перегрелись на солнце. В фонде они прошли полную реабилитацию.

Как ранее сообщало ФАН, под Санкт-Петербургом специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих спасли больную нерпу.

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