В Балтийском заливе выпустили на свободу двух детёнышей нерпы
- globallookpress.com
Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.
«Интересно, что они поступили к нам в один день, в один день от нас и уедут, но уже здоровыми», — сказала специалист.
Детёнышей нерпы нашли жители Ленобласти 14 июля. Животные вышли на берег и сильно перегрелись на солнце. В фонде они прошли полную реабилитацию.
Как ранее сообщало ФАН, под Санкт-Петербургом специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих спасли больную нерпу.