На Колыме высаживают деревья в рамках экологической акции «Сохраним лес»
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К всероссийской акции «Сохраним лес» присоединились волонтёры, золотодобытчики и энергетики, передаёт ОТР.
Часть саженцев доставили из Хабаровского края. Были отобраны виды, которые легко приживаются на топкой или каменистой почве.
Деревья высаживают на местах, где в прошлом были сильные пожары. Тайга до сих пор не восстановилась. В экстремально холодном регионе лес самостоятельно будет возрождаться десятилетиями, отмечают специалисты.
Всего в этом году в лесах Колымы высадили больше 300 тыс. саженцев лиственницы.
Ранее «Взгляд» сообщал, что Чукотка присоединилась к экологической инициативе «Сохраним лес».