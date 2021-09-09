На Колыме высаживают деревья в рамках экологической акции «Сохраним лес»

В четверг, 9 сентября, 5 тыс. саженцев лиственницы начали высаживать на Колыме.

К всероссийской акции «Сохраним лес» присоединились волонтёры, золотодобытчики и энергетики, передаёт ОТР.

Часть саженцев доставили из Хабаровского края. Были отобраны виды, которые легко приживаются на топкой или каменистой почве.

Деревья высаживают на местах, где в прошлом были сильные пожары. Тайга до сих пор не восстановилась. В экстремально холодном регионе лес самостоятельно будет возрождаться десятилетиями, отмечают специалисты.

Всего в этом году в лесах Колымы высадили больше 300 тыс. саженцев лиственницы.

Ранее «Взгляд» сообщал, что Чукотка присоединилась к экологической инициативе «Сохраним лес».