Подмосковье присоединится к Всероссийской акции «Культурная суббота»

Московская область примет участие во Всероссийской акции «Культурная суббота». В её рамках можно будет бесплатно посетить около 100 мероприятий.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры региона.

«В этот день учреждения культуры региона подготовили обширную творческую программу: выставки, спектакли, мастер-классы, литературно-музыкальные вечера, открытые репетиции, встречи с деятелями культуры и искусства», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.