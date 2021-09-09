В Москве проведут бесплатные автобусные экскурсии

Московский дом национальностей (МДН) с 18 сентября по 13 ноября проведёт по столице 24 бесплатные автобусные экскурсии.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На экскурсиях можно узнать, где жили и работали представители разных народов и какой вклад они внесли в развитие Москвы, её культуры и архитектурного облика. Также гиды расскажут, какие тайны и легенды хранят улицы, дома и памятники города», — рассказали в пресс-службе МДН.

Ранее телеканал «360» сообщал, что несколько музеев Московской области стали обладателями престижной награды Travellers’ Choice — 2021 от сайта TripAdvisor.