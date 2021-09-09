В центре погоды «Фобос» рассказали о потеплении на юге России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что на юг России с 9 сентября придёт потепление, а воздух прогреется до +25...+28 °С.

По её словам, температура воздуха на юге России на 2-3 °С превысит климатическую норму.

«В Волгоградской области прогнозируют сухую погоду, воздух прогреется до +20...+25 °С., в Ростовской области — до +23...+26 °С.. На Кубани и в Крыму до выходных будет солнечно и сухо, до +25...+28 °С.. В выходные дни на Краснодарский край обрушатся ливневые дожди, местами с грозами, испортится погода в субботу и воскресенье на черноморских курортах», — приводит ТАСС предупреждение Волосюк.

Она заметила, что вода в море уже остыла: +24...+25 °С. — в районе Сочи, до +20 °С — на участке Анапа — Новороссийск.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.