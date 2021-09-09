На Японию движется сильный тайфун

В японском метеорологическом управлении сообщили, что тайфун «Чансу» усилился и взял курс в сторону Тайваня и японской префектуры Окинава.

Отмечается, что этому шторму дана категория «разрушительный».

Сейчас скорость ветра в его центральной части составляет 15 м/с с порывами до 20 м/с.

Согласно прогнозам, тайфун приблизится к Тайваню и японским островам Сакисима 12 — 13 сентября. Метеорологи предупреждают об угрозе возникновения сильного ветра, ливней и штормовых волн.

А августе сообщалось, что более 290 тыс. жителей Японии предписано эвакуироваться в связи с возможным сходом оползней и риском наводнений из-за тайфуна «Лупит».