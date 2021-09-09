Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 в Западно-Чилийском хребте в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 1744 км от чилийского города Анкуд.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Таджикистане.
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