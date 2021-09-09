Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 в Западно-Чилийском хребте в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 1744 км от чилийского города Анкуд. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Таджикистане.