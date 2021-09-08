В Московском зоопарке началась осенняя акция по сбору урожая для животных

В Московском зоопарке запустили осеннюю акцию по сбору урожая для животных.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу зоосада.

До конца ноября в зоопарке принимают кукурузу, дубовые листья с жёлудями, тыкву, подсолнухи. Принести продукты можно в специальный пункт рядом со служебным входом. Всё должно быть свежим, без химической обработки.

Полученные подарки будут использованы в том числе для украшения вольеров. К примеру, коты любят доставать лакомства из тыкв, а из небольших овощей делают дома для полёвок.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский зоопарк перешёл на осенний режим с 1 сентября.