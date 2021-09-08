В Оренбурге отремонтируют дом-музей семьи Ростроповичей

В Оренбурге капитально отремонтируют усадьбу на улице Зиминской, где расположен мемориальный дом-музей семьи Ростроповичей.

Об этом сообщает RIA56.

На реконструкцию предусмотрены средства в региональном бюджете. Областное Минкультуры, подрядчики и проектировщики намерены завершить работы к 27 марта 2022 года, когда будет отмечаться юбилей Мстислава Ростроповича.

Концертный сезон 2022/2023 года планируется провести уже в обновлённом здании.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.