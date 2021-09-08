Актриса Екатерина Седик рассказала о своих ролях

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Актриса Екатерина Седик рассказала подробности о своих ролях.
Актриса Екатерина Седик рассказала о своих ролях
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«Недавно, до карантина, я начала сниматься в многосерийном историческом фильме «Анна-детективъ». У меня там очень интересная роль, которую трудно назвать положительной. Мне вообще почему-то чаще предлагают отрицательные роли, но для меня это особый актёрский кайф, потому что я обязательно нахожу точки, где можно оправдать своего героя», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, носить корсет очень тяжело, при этом нужно ещё что-то изображать в кадре.

Седик также поделилась воспоминаниями о работе над сериалом «Улица».

«Что касается сериала, то я пришла на кастинг на совершенно другую роль. Меня на неё не утвердили. И потом мне предложили эпизод. Я согласилась, потому что у меня тогда особо съёмок не было. У меня было два съёмочных дня. Я отыграла эпизод, и мне потом позвонили и говорят: мы прописали вашу роль. Так мой эпизод вырос в главную роль», — сообщила актриса.

Как напомнила Седик, она играла жёсткую бизнес-вумен, хозяйку рыбного магазина на Рублёвке. Актриса добавила, что получила большое удовольствие от роли и от всего съёмочного процесса.

Ранее ФАН сообщало, что актёр Юрий Стоянов стал председателем жюри фестиваля сериалов «Пилот», который состоится в Иванове с 10 по 12 сентября.

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