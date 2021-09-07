Фестиваль детской анимации откроется 12 сентября в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
В нём примут участие 70 творческих коллективов из 20 городов Московской области. Они будут бороться за победу в нескольких номинациях, среди которых «Лучший герой», «Лучший сценарий», «Была война», «За безопасные дороги».
Также запланированы мастер-классы.
Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что на сцене Московского Губернского театра открылся IV Международный Большой детский фестиваль.