Фестиваль детской анимации откроется 12 сентября в Подмосковье

Фестиваль детской анимации «Пластилиновая ворона» имени Эдуарда Успенского откроется 12 сентября в подмосковном Егорьевске.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

В нём примут участие 70 творческих коллективов из 20 городов Московской области. Они будут бороться за победу в нескольких номинациях, среди которых «Лучший герой», «Лучший сценарий», «Была война», «За безопасные дороги».

Также запланированы мастер-классы.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что на сцене Московского Губернского театра открылся IV Международный Большой детский фестиваль.