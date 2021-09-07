Пиотровский рассказал о культурных обменах в Эрмитаже

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о культурных обменах в музее, в том числе о привезённой из Лувра «Прекрасной садовнице» Рафаэля.
Пиотровский рассказал о культурных обменах в Эрмитаже
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«Да, и это не просто шедевр, а одна из самых главных и узнаваемых картин Лувра. Мы торжественно благодарим Лувр за выполненные обещания, там форс-мажоры, смена директора, но они выдержали обязательства и прислали к нам картину на «премьеру» сразу после реставрации, ещё не выставляя её у себя», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, «Прекрасная садовница» висит одна в Аполлоновом зале, и более спокойные из-за пандемии посетители могут долго стоять у неё и думать.

«А чуть-чуть наискосок, в Николаевском зале, висят наши «коварные», как писал Блок, сиенские мадонны. А дальше снова «приезжие», перуджийские, в роскошнейших одеждах, прибывшие к нам из итальянской Умбрии, — и это ещё одно важное преодоление пандемических границ», — отметил Пиотровский.

Он добавил, что часть экспонатов Эрмитажа в обмен поедет выставляться в Умбрию.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Коми открылась первая Северная биеннале «Новое открытие Севера», приуроченная к 100-летию региона.

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