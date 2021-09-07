Спасатели предупредили о заморозках до -4 ˚С в Оренбургской области

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Спасатели предупредили о заморозках до -4 ˚С ночью и утром 8 сентября в Оренбургской области.
Спасатели предупредили о заморозках до -4 ˚С в Оренбургской области
  • © Валерий Гуньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Наиболее низкие температуры больше затронут северные районы.

Утром также ожидаются туман и изморось, днём — переменная облачность, местами на севере небольшой дождь. Ветер 6—11 м/с, местами возможны порывы до 13—18 м/с.

Температура составит +13...+18 ˚С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.

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