Спасатели предупредили о заморозках до -4 ˚С в Оренбургской области

Спасатели предупредили о заморозках до -4 ˚С ночью и утром 8 сентября в Оренбургской области.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Наиболее низкие температуры больше затронут северные районы.

Утром также ожидаются туман и изморось, днём — переменная облачность, местами на севере небольшой дождь. Ветер 6—11 м/с, местами возможны порывы до 13—18 м/с.

Температура составит +13...+18 ˚С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.