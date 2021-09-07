Спасатели предупредили о заморозках до -4 ˚С в Оренбургской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Наиболее низкие температуры больше затронут северные районы.
Утром также ожидаются туман и изморось, днём — переменная облачность, местами на севере небольшой дождь. Ветер 6—11 м/с, местами возможны порывы до 13—18 м/с.
Температура составит +13...+18 ˚С.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.