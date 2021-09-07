Умер итальянский актёр Нино Кастельнуово

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Итальянский актёр Нино Кастельнуово скончался в Риме в возрасте 84 лет.
Умер итальянский актёр Нино Кастельнуово
  • © cosima scavolini/digitale
  • globallookpress.com

Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на его семью.

Отмечается, что он умер после продолжительной болезни. 

Как заявили родственники актёра, похороны будут закрытыми для широкой публики.

Как указывает агентство, артист снялся во множестве фильмов, но больше всего запомнился зрителям по своим ролям в фильмах «Шербурские зонтики» и «Английский пациент».

Ранее стало известно, что французский актёр Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни.

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