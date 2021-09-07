Аналитик оценил предстоящее прекращение работы WhatsАpp на старых Android и iOS

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков прокомментировал сообщение о том, что мессенджер WhatsApp прекратит работать на старых версиях Android и iOS.

«Многие игроки рынка — не только WhatsApp, но и Microsoft Windows и другие — прекращают поддержку устаревших моделей из-за того, что они тратят на это колоссальное количество времени и денег, а количество аппаратов с такими функциями и управлением устаревшей операционной системы уже на рынке находятся в минимальном количестве», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, обладатели старых операционных систем, скорее всего, не смогут пользоваться мессенджером после 1 ноября. Эксперт предполагает, что WhatsApp предложит обновление, которое нельзя будет установить.

Кусков также отметил, что ни один из существующих мессенджеров нельзя считать полностью безопасным.

Ранее газета «Известия» сообщала, что мессенджер прекратит работать у тех, кто пользуется устаревшими системами — Android 4.0.4 и iOS 9 или же более старыми их версиями.