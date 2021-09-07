В «Одноклассниках» появился сервис для поиска работы и сотрудников

«Одноклассники» совместно с «VK Работа» запустили сервис для поиска работы и сотрудников в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба «Одноклассников».

Отмечается, что с помощью нового сервиса соискатели смогут быстро опубликовать резюме и найти подходящую работу с любого устройства. А для компаний, которые ищут сотрудников в «Одноклассниках», появился полноценный личный кабинет, в котором можно не только опубликовать объявление, но и проверить отклики или связаться с соискателем.

Соискатели могут выбрать любую из 30 сфер деятельности: например, удалённую работу, подработку, работу на карантине, логистику, продажи. Также в настройках поиска доступна опция работы людям с инвалидностью, без опыта работы или пользователям до 18 лет. Понравившиеся вакансии можно добавлять в избранное, а отклики — просматривать прямо внутри приложения.

Ранее сообщалось, что в «Одноклассниках» стало возможным скачивать треки для прослушивания без интернета.