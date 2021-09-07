В Челябинской области предупредили о заморозках

Ночные заморозки будут в Челябинской области до 9 сентября.

Об этом сообщает URA.RU.

«В ночь на 8 сентября в Челябинской области 0…+5 °С, местами заморозки до -3 °С. В ночь на 9 сентября — +3…+8 °С, при прояснении до -2 °С», — говорится в сообщении синоптиков.

8 и 9 сентября в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди.

Дневные температуры будут колебаться от +11 до +18 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.