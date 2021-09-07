Сергей Лукьяненко анонсировал выход финальной книги о «Дозорах» в мае 2022 года

Российский писатель Сергей Лукьяненко рассказал о планах выпустить последнюю книгу из цикла «Дозоры» в мае 2022 года.

В беседе с газетой «Известия» автор отметил, что планирует возобновить работу над книгой, которая называется «Вечный дозор», в текущем месяце.

«На самом деле книга на четверть уже написана. Если всё пойдёт нормально, не будет никаких форс-мажорных ситуаций и творческих кризисов — а я постараюсь, чтобы их не было, — то закончу её в этом году. К ноябрю-декабрю, но закончу. А выйдет она, наверное, в мае», — рассказал Лукьяненко.

Ранее Сергей Лукьяненко поделился воспоминаниями о написании книги по онлайн-игре в беседе с изданием «Правда.Ру».