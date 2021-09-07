Учёные сообщают о землетрясениях в Иркутской области и Туве

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В ночь на вторник на территории Иркутской области и Тувы специалисты Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН зафиксировали землетрясения магнитудой 5 и 3.

Об этом сообщает Интерфакс.

Первое землетрясение магнитудой 5 произошло в 21:13 (7 сентября в 02:13 по местному времени) в Иркутской области на расстоянии примерно в полтора километра от границы с Тувой. 

В Байкальском филиале Единой Геофизической службы РАН отметили подземные толчки в 3 балла в посёлке Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области и посёлке Орлик Окинского района Республики Бурятия.

Ещё одно землетрясение магнитудой 3 учёные зафиксировали в Туве в 22:20 по мск (7 сентября в 02:20 по местному времени).

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на западе Тувы. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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