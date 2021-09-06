Евгений Герасимов поделился воспоминаниями о Жан-Поле Бельмондо

Народный артист России, председатель Московского отделения Союза кинематографистов России Евгений Герасимов поделился воспоминаниями о французском актёре Жан-Поле Бельмондо.

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что много раз бывал на фестивалях в Каннах, Венеции, Берлине.

«Мы с Бельмондо сколько-то раз пересекались. Он очень приятный в общении и за столом. На экране в нём была такая улыбка, юмор. Он вёл всегда себя непроизвольно, скромно», — отметил Герасимов.

Ранее композитор Александр Журбин в беседе с телеканалом «360» отметил, что в советские времена Бельмондо был одним из самых любимых актёров.