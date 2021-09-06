Московский областной театр кукол покажет спектакли в четырёх городах Подмосковья

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Московский областной государственный театр кукол покажет спектакли в четырёх городах Подмосковья.
Московский областной театр кукол покажет спектакли в четырёх городах Подмосковья
  • © пресс-служба Министерства культуры Московской области

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры региона.

7 сентября труппа представит постановку «Один волк, два охотника и три поросёнка» в Солнечногорске, 16 сентября — спектакль «Принцесса и свинопас» в Домодедове.

В Королёве 18 сентября и в Наро-Фоминске 25 сентября можно будет увидеть «Сказку о капризной принцессе и короле лягушек».

Как ранее передавало ФАН, режиссёр Театра эстрады имени Аркадия Райкина Илья Архипов рассказал, чем занимался во время пандемии и режима самоизоляции.

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