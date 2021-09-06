Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

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Зампред комитета Госдумы по культуре режиссёр Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью французского актёра Жан-Поля Бельмондо.
Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо
  • Reuters

«Умер ближайший родственник, умер человек, с которым моё поколение прожило всю жизнь. Умер актёр, который доставлял невероятную радость людям, которые видели его на экране. Это было воплощение силы, мужества, ума и всего остального. Это личность, которая принадлежит не только Франции, но и всему миру», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, жаль, что такие люди уходят, но Бельмондо будет вечно жить на экране.

Со своей стороны, композитор Александр Журбин в беседе с телеканалом «360» отметил, что в советские времена француз был одним из самых любимых актёров.

«Мы знали его даже больше, чем американских артистов: Джека Николсона или Дастина Хоффмана. Но французы были как-то ближе. Именно Жан-Поль Бельмондо для нас олицетворял западный кинематограф», — отметил Журбин.

Ранее сообщалось, что Бельмондо скончался на 89-м году жизни.

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