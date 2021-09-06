Сериал «Маша и Медведь» набрал более 100 млрд просмотров на YouTube
- © Анимационная студия «Анимаккорд»
Об этом сообщает «Правда.Ру» со ссылкой на пресс-службу студии Animaccord.
На данный момент «Маша и Медведь» набирает по 1000 просмотров в секунду. Общее время просмотра сериала на YouTube превысило миллион лет.
Пять каналов анимационного шоу (английский, испанский, русский, португальский и украинский) получили «бриллиантовую кнопку» YouTube.
«Маша и Медведь» прошли долгий путь от национального хита до глобального феномена в мире цифрового семейного контента», — сказала глава YouTube в России Анна Данишевская.
Ранее ФАН сообщало, что в «Сочи Парке» появился кинотеатр студии «Союзмультфильм».