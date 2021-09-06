Сериал «Маша и Медведь» набрал более 100 млрд просмотров на YouTube

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Российский мультсериал «Маша и Медведь» более 100 млрд раз посмотрели на YouTube.
Сериал «Маша и Медведь» набрал более 100 млрд просмотров на YouTube
  • © Анимационная студия «Анимаккорд»

Об этом сообщает «Правда.Ру» со ссылкой на пресс-службу студии Animaccord.

На данный момент «Маша и Медведь» набирает по 1000 просмотров в секунду. Общее время просмотра сериала на YouTube превысило миллион лет.

Пять каналов анимационного шоу (английский, испанский, русский, португальский и украинский) получили «бриллиантовую кнопку» YouTube.

«Маша и Медведь» прошли долгий путь от национального хита до глобального феномена в мире цифрового семейного контента», — сказала глава YouTube в России Анна Данишевская.

Ранее ФАН сообщало, что в «Сочи Парке» появился кинотеатр студии «Союзмультфильм».

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