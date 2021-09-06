Михалков прокомментировал сообщение о смерти Бельмондо

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Режиссёр, актёр, народный артист РСФСР Никита Михалков прокомментировал сообщение о смерти французского актёра Жан-Поля Бельмондо.
Михалков прокомментировал сообщение о смерти Бельмондо
  • Reuters

«Он был звездой, целой легендой эпохи кино. Обаяние невероятное. Я его видел на кинофестивале, он шёл в ореоле восторга людей. Было видно, что это идёт легенда», — заявил Михалков в беседе с телеканалом «Звезда».

Со своей стороны, народный артист России Александр Клюквин, который неоднократно озвучивал Бельмондо, назвал француза одним из лучших и великих актёров.

«Ушла большая эпоха — не только французского, но и мирового кино. Он был весел, мужественен, интересен, обаятелен, красив, по этой причине его и любил весь мир. Для меня озвучивание Бельмондо — честь», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Бельмондо скончался на 89-м году жизни.

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