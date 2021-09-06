Метеоролог Старков рассказал о предстоящем потеплении в Москве

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о предстоящем потеплении в Москве.
Метеоролог Старков рассказал о предстоящем потеплении в Москве
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это можно назвать бабьим летом, но не классическим.

«Бабье лето — это продолжительный период сухой, устойчивой, безмятежной погоды с большим суточным ходом температуры: когда ночью уже не лето, а днём ещё не осень. То есть в ночные и ранние утренние часы может быть достаточно прохладно, даже близко к состоянию заморозков. Днём же воздух должен прогреваться до летних значений, а критерием летнего тепла является +20 ˚С», — пояснил Старков.

По его словам, такой период обычно продолжается пять-семь дней, иногда до десяти дней.

Как отметил Старков, в этом году погода не будет столь устойчивой, так как Азорский антициклон, с которым приходит бабье лето, только краем затронет среднюю полосу России.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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