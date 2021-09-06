Геолог прокомментировал землетрясение в Туве

Ведущий научный сотрудник сейсмологического центра Института геоэкологии РАН Александр Жигалин прокомментировал землетрясение в Туве.

Ведущий научный сотрудник сейсмологического центра Института геоэкологии РАН Александр Жигалин прокомментировал землетрясение в Туве.

В беседе с Life.ru он выразил мнение, что если первый толчок был 5,6, то так называемые афтершоки идут по нисходящей в течение одного — трёх дней.

«Но удары будут слабее, и магнитуды существенно меньше, а вернее — интенсивность», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на западе Тувы. Эпицентр землетрясения располагался на границе Иркутской области и Республики Тува.