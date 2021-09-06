В Москве отреставрируют фасады исторического дома в Басманном районе

Фасады дома с антресолями в Басманном районе, построенного в XVIII веке и являющегося памятником культуры федерального значения, отреставрируют.

Проект согласовал столичный Департамент культурного наследия, под контролем которого пройдут работы, сообщает «Вечерняя Москва».

«Исторические фасады были уникальны, их убранство всегда привлекало внимание горожан. Однако время не пощадило облик памятника, сейчас он нуждается в реставрации. На стенах заметны трещины, деформирована штукатурка, есть сколы, намокшие участки, дефекты и выбоины. Особое внимание реставраторы уделят воссозданию лепного декора, фасадам вернут исторический облик второй половины XIX века», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.