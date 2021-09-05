Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Туве

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 на западе Республики Тыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Туве
  • Reuters

Как отмечается, эпицентр землетрясения располагался рядом с озером Кара-Холь.

Информации о жертвах и разрушениях в результате подземного толчка нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло на северо-востоке Бурятии в Муйском районе.

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