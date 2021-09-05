Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Туве

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 на западе Республики Тыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Reuters