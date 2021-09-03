В Калининградской области могут ввести штрафы за борщевик на земельных участках

Минсельхоз Калининградской области предложил ввести штрафы за борщевик на земельных участках, заявила глава ведомства Наталья Шевцова.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Как отметила Шевцова, для системной и единовременной работы по борьбе с борщевиком муниципальным образованиям из бюджета региона предоставлено 49,4 млн рублей.

К настоящему времени растение уже ликвидировано на площади более 2,7 тыс. га. Для продолжения работы объявлены аукционы.

«Считаем, что назрела необходимость внесения дополнения в Кодекс об административных правонарушениях Калининградской области в части наложения штрафов на правообладателей земельных участков, в границах которых произрастает борщевик Сосновского и иные сорные растения», — сказала Шевцова.

По её словам, такие административные взыскания уже введены в ряде субъектов и дают положительный эффект.

Губернатор Антон Алиханов поддержал предложение.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о ходе кампании по борьбе с борщевиком.