В Калининградской области могут ввести штрафы за борщевик на земельных участках

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Минсельхоз Калининградской области предложил ввести штрафы за борщевик на земельных участках, заявила глава ведомства Наталья Шевцова.
В Калининградской области могут ввести штрафы за борщевик на земельных участках
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Mikhailov/Russian Look

Об этом сообщает «Янтарный край».

Как отметила Шевцова, для системной и единовременной работы по борьбе с борщевиком муниципальным образованиям из бюджета региона предоставлено 49,4 млн рублей.

К настоящему времени растение уже ликвидировано на площади более 2,7 тыс. га. Для продолжения работы объявлены аукционы.

«Считаем, что назрела необходимость внесения дополнения в Кодекс об административных правонарушениях Калининградской области в части наложения штрафов на правообладателей земельных участков, в границах которых произрастает борщевик Сосновского и иные сорные растения», — сказала Шевцова.

По её словам, такие административные взыскания уже введены в ряде субъектов и дают положительный эффект.

Губернатор Антон Алиханов поддержал предложение.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о ходе кампании по борьбе с борщевиком.

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