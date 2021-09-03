Синоптики предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Челябинской области

В ближайшие выходные в Челябинской области ожидается ухудшение погоды.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление ЦГМС.

«Ночью и днём 4 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, а также ливни и грозы. Днём град, местами крупный», — рассказали синоптики.

По прогнозу, ночью и днём в субботу в отдельных районах возможно усиление ветра до 25 м/с и более.

Температура воздуха составит ночью до +8 ˚С, днём до +13 ˚С.

В ночь на 5 сентября осадки продолжатся. Днём в воскресенье дождей не ожидается, воздух прогреется до +15...+20 ˚С. Порывы ветра могут достигать 21 м/с.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.