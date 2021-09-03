Франция в ближайшие месяцы проведёт саммит по защите океана

Франция организует в конце 2021 или начале 2022 года саммит по защите океана One Ocean. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в Марсель.

«Франция организует в ближайшие месяцы то, что мы сделали для защиты биоразнообразия в начале года, то есть саммит One Ocean. Он объединит за одним столом учёных, экономических игроков, региональных игроков и представителей ООН», — приводит его слова Le Figaro.

Как отметил Макрон, саммит пройдёт в одном из французских городов в конце этого года или начале следующего.

По его словам, мероприятие послужит запуску инициатив в области исследований и будет способствовать дополнению международного права, что позволит лучше защищать океан.