Франция в ближайшие месяцы проведёт саммит по защите океана

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Франция организует в конце 2021 или начале 2022 года саммит по защите океана One Ocean. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в Марсель.
Франция в ближайшие месяцы проведёт саммит по защите океана
  • Reuters

«Франция организует в ближайшие месяцы то, что мы сделали для защиты биоразнообразия в начале года, то есть саммит One Ocean. Он объединит за одним столом учёных, экономических игроков, региональных игроков и представителей ООН», — приводит его слова Le Figaro.

Как отметил Макрон, саммит пройдёт в одном из французских городов в конце этого года или начале следующего.

По его словам, мероприятие послужит запуску инициатив в области исследований и будет способствовать дополнению международного права, что позволит лучше защищать океан.

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