На Кубани на фоне штормового предупреждения ожидаются дожди и грозы

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Синоптики Краснодарского гидрометцентра прогнозируют на территории края кратковременные дожди и грозы в пятницу, 3 сентября. Кроме того, на Кубани сохраняется штормовое предупреждение.
На Кубани на фоне штормового предупреждения ожидаются дожди и грозы
  • globallookpress.com

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Так, днём в регионе ожидается +19...+24 °С, на черноморском побережье — около +20...+25 °С.

В субботу, 4 сентября, без существенных осадков.

5 сентября в отдельных районах региона пройдут кратковременные дожди, ветер 5—10 м/с, местами порывы до 15—17 м/с.

Температура воздуха днём +20...+26 °С, ночью — +10...+15 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью +6...+11 °С.

Как ранее передавало URA.RU, в Челябинской области ожидается усиление ветра до 22 м/с.

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