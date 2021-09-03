На Кубани на фоне штормового предупреждения ожидаются дожди и грозы

Синоптики Краснодарского гидрометцентра прогнозируют на территории края кратковременные дожди и грозы в пятницу, 3 сентября. Кроме того, на Кубани сохраняется штормовое предупреждение.

globallookpress.com

Об этом сообщает портал «Юга.ру». Так, днём в регионе ожидается +19...+24 °С, на черноморском побережье — около +20...+25 °С. В субботу, 4 сентября, без существенных осадков. 5 сентября в отдельных районах региона пройдут кратковременные дожди, ветер 5—10 м/с, местами порывы до 15—17 м/с. Температура воздуха днём +20...+26 °С, ночью — +10...+15 °С. В юго-восточных предгорных районах ночью +6...+11 °С. Как ранее передавало URA.RU, в Челябинской области ожидается усиление ветра до 22 м/с.