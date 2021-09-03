Пригожин раскрыл секрет популярности песни Шуфутинского «Третье сентября»

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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, в чём, на его взгляд, кроется секрет популярности известной песни «Третье сентября», которую на протяжении вот уже 25 лет исполняет Михаил Шуфутинский.
Пригожин раскрыл секрет популярности песни Шуфутинского «Третье сентября»
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Своим мнением Пригожин поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Эта песня была написана очень давно, она как хорошее вино, которое оказалось вкусным, симпатичным, мягким и нежным. Сейчас песни пишут, а раньше они рождались. Люди садились, общались друг с другом, происходил творческий тандем. И в этом тандеме в 90-е годы была написана эта песня», — сказал он.

Автором музыки для песни выступил композитор Игорь Крутой, стихов — музыкант Игорь Николаев.

Ранее продюсер Евгений Кобылянский в беседе с URA.RU рассказал, как внёс правки в текст и музыку песни «Третье сентября», после чего, по его мнению, она стала хитом.

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