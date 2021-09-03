На ВЭФ презентовали обновлённый проект театрально-музейного комплекса

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вновь презентовали проект театрально-музейного комплекса на Орлиной сопке. Концепция развития поменялась в четвёртый раз, проект обрёл новое архитектурное бюро и визуальное решение.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Комплекс на сопке Орлиное Гнездо — высочайшей точке исторического центра Владивостока — будет представлять собой сложный архитектурный объект из трёх блоков: музейного (площадь — 19 525 кв. м), концертного (площадь — 48 362 кв. м) и образовательного (площадь — 16 390 кв. м).

Здесь планируют разместить филиалы крупнейших музеев страны — Государственного Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея Востока, а также филиал Мариинского театра.

Ранее портал kp.ru передавал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».