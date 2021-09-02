Синоптик предупредил о заморозках в Подмосковье

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о заморозках в Московской области.

«В Центральной России прогнозируются заморозки, потому что заток холодного арктического воздуха был очень значительным. В Подмосковье, скорее всего, заморозки могут быть на востоке и на севере. Есть вероятность того, что завтра под утро заморозки до -1 ˚С будут в Дмитрове и Шатуре», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в остальных районах такая вероятность невелика.

Что касается Москвы, то в ночь на 3 сентября температура составит +7...+8 ˚С, в центре города до +9...+10 ˚С. По области температура будет ближе к 0 ˚С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН заявил, что первая половина сентября в Москве будет холодной.